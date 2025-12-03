Франція

Однак обидва трансфери зірвались.

Французький Марсель під час цьогорічної літньої трансферної кампанії планував оформити два великих підписання, запросивши до свого складу центрального захисника лондонського Челсі Веслі Фофана та бельгійського центрального півзахисника Кевіна Де Брюйне, контракт якого з англійським Манчестер Сіті добіг до завершення.

Проте в підсумку жоден із цих трансферів не було реалізовано — Фофана заявив, що зосередиться на виступах за "синіх", а Де Брюйне обрав італійський Наполі.

Спортивний директор Марселя Мехді Бенатья в останньому інтерв’ю розповів про ці два процеси перемовин.

"Серед інших, я також пробував запросити Фофану з Челсі. Я спитав у нього: "У тебе було чимало травм, чи не хотів би він спробувати повернутись до гри в Марселі на батьківщині?". Але все було марно.

Також були перемовини й щодо Кевіна Де Брюйне, але тоді, коли ми почали ці розмови, Наполі вже був у просунутій позиції", — заявив марокканський функціонер.

Нині Марсель іде третім у Лізі 1, поступаючись лідеру, Лансу в два залікових бали.