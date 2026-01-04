Українець отримав найнижчу оцінку.
Getty Images
04 січня 2026, 23:45
ПСЖ, незважаючи на рахунок, без проблем здолав Париж (2:1).
Господарі поля відкрили рахунок на останній хвилині основного часу першого тайму. Руїс віддав розкішну передачу на Дуе. Француз, у свою чергу, пробив без шансів для Трапа — колишнього голкіпера ПСЖ.
Париж несподівано відновив паритет на початку другого тайму. Гюббельс упевнено реалізував одинадцятиметровий. ПСЖ швидко знову вийшов уперед, не обійшлося без частки фарту. Хвіча змістився в центр та пробив з меж штрафного майданчика — після рикошету від захисника м’яч залетів у сітку.
У підсумку ПСЖ перемагає в дербі та продовжує боротьбу за чемпіонство. Наразі парижани відстають від лідера чемпіонату — Ланса на один заліковий бал.
Забарний провів один із найгірших матчів у футболці ПСЖ. Саме захисник «привіз» пенальті, за що отримав жовту картку. На 70-й хвилині українця замінив Маркіньйос. Ілля отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців — 5,6.
ПСЖ - Париж 2:1
Голи: Дуе 45, Дембеле 53 — Гюббельс пен 51.