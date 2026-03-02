Франція

Центральний захисник ПСЖ прокоментував свій виступ у матчі проти Гавра (1:0).

Центральний захисник Парі Сен-Жермен Ілля Забарний прокоментував важку перемогу своєї команди над Гавром (1:0) у 24-му турі Ліги 1.

"Це був складний матч. Суперник діяв добре, ми цього очікували. Тут завжди важко грати, але для нас головне — три дуже важливі очки", — сказав Забарний.

Українець також відреагував на критику, яка іноді супроводжує його гру:



"Критика — частина футболу. Я зберігав концентрацію і намагався довести, на що здатний. Гарна гра, потрібно продовжувати в тому ж дусі".

"Кожна перемога важлива. Кожен матч важливий, все так просто", — додав Забарний.

ПСЖ лідирує в чемпіонаті Франції з 57 очками, маючи перевагу у чотири очки над найближчим переслідувачем, РК Ланс.

Наступний матч Парі Сен-Жермен відбудеться вдома проти Монако, 6 березня.