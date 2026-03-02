Франція

Гості відкрили рахунок вже на 3-й хвилині, проте Марсель реалізував контратаки та переміг завдяки голам Пайшана та Обамеянга.

1 березня відбувся центральний поєдинок 24-го туру французької Ліги 1 між Марселем і Ліоном, який завершився з рахунком 3:2 на користь господарів.

Поєдинок розпочався швидким темпом і вже на 3-й хвилині Ліон відкрив рахунок. Корентен Толіссо ефектно завершив атаку після передачі Ендріка, точно пробивши під поперечину – 0:1. Марсель відразу відповів кількома небезпечними моментами, проте голкіпер Ліона Грейф тримав ворота в безпеці. На 17-й хвилині Ендрік мав шанс подвоїти перевагу Ліона, але не влучив у ціль. Перший тайм пройшов у високому темпі, з багатьма шансами біля обох воріт. На 45+7-й хвилині Яремчук вийшов на ударну позицію, проте його удар парирував Рульї.

Другий тайм почався з кількох замін. На 52-й хвилині Марсель зрівняв рахунок: Пайшан після передачі Гейб’єрга пробив з межі штрафного – 1:1. Ліон відновив перевагу на 76-й хвилині, коли Імбер пробив у нижній кут воріт – 1:2, а Ендрік відзначився асистом. Однак господарі не здалися: на 81-й хвилині Обамеянг зрівняв рахунок після пасу Нванері – 2:2. У компенсований час П'єр-Емерік Обамеянг оформив дубль, забивши в порожні ворота і встановивши фінальний рахунок – 3:2 на користь Марселя.

Український форвард Роман Яремчук вийшов у стартовому складі Ліона та відіграв 60 хвилин, його оцінка за матч – 6,1. Попри дебют у основі в топ-матчі, результативних дій форвард не додав, а Ліон не зміг втримати перевагу.

Ліон залишився на третій позиції, а Марсель скоротив відставання до двох очок, залишаючись четвертим у турнірній таблиці Ліги 1.

Марсель – Ліон 3:2

Голи: Пайшао, 53, Обамеянг, 81, 90+1 – Толіссо, 3, Імбер, 76