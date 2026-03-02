Франція

Іспанець незадоволений реалізацією своєї команди.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке висловився після мінімальної перемоги над Гавром (1:0) в матчі 24-го туру французької Ліги 1.

«Це було важко, бо, гадаю, результат явно не відображає того, що відбувалося на полі. За грою ми однозначно заслуговували на перемогу. Ми створили багато моментів, не реалізували пенальті. У результаті рахунок зовсім не відповідає тому, чого ми заслуговували.

Але щоб забивати та доводити справу до голів, треба бути точнішими. Таке вже траплялося раніше. Потрібно розуміти: якщо хочеш завершувати матч у Гаврі без нервової кінцівки, необхідно діяти більш холоднокровно та точно.

Таке життя тренера. Страждання є кожного сезону. Минулого року ми все виграли, але також багато пережили. У цьому полягає ця професія. Це особлива робота.

Я був злий і роздратований більшу частину матчу, тому що ми заслуговували на більше. Мені хотілося б, щоб гравці знову здобули впевненість, але це непросто. Потрібно додавати. І насамперед — мені самому», — заявив Енріке.

Після цієї перемоги Парі Сен-Жермен збільшив відрив від другого Ланса на чотири очки.