Франція

Парижани забили лише половину 11-метрових цього сезону, а тренер говорить про ненормальну ситуацію.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловив занепокоєння низькою ефективністю команди при виконанні пенальті після перемоги над Гавром (1:0) у 24-му турі Ліги 1.

У нинішньому сезоні парижани реалізували лише 5 із 10 призначених 11-метрових у всіх турнірах. Окрім того, команда не забила три останні пенальті поспіль. У матчі проти Гавра з точки не зумів відзначитися нападник Дезіре Дуе.

"Ми знаходимося у складній ситуації. Це ненормально, що упускаємо явні моменти. У нас багато гравців, які вміють бити пенальті. Думаю, ми продовжимо ротацію виконавців", — заявив Енріке.

Також іспанський фахівець відзначив позитивні моменти: "Я радий, що ми вигравали серії пенальті. У нас хороші воротарі та хороші нападники. Але натомість ми погано реалізовуємо пенальті".

Наступний матч Парі Сен-Жермен відбудеться вдома проти Монако, 6 березня.