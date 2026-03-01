Франція

Український захисник отримав високу оцінку від наставника після мінімальної перемоги в Лізі 1.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував виступ українського центрбека Іллі Забарного у поєдинку 24-го туру Ліги 1 проти Гавра, який завершився перемогою парижан з рахунком 1:0.

Іспанський фахівець відзначив гру захисника та підкреслив його внесок у результат команди.

"Мені подобається, коли ви добре відгукуєтесь про Забарного. На мій погляд, він був найкращим гравцем ПСЖ на полі цього вечора.

Для мене важливо бачити, що є гравці, які мають бажання грати і виходити у стартовому складі", — заявив Енріке на пресконференції.

Раніше стало відомо, що Ілля Забарний заробляє у складі ПСЖ 450 тисяч євро на місяць до сплати податків.