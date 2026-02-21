Франція

Чинна угода 52-річного португальця розрахована до літа 2027 року.

Керівництво Ліона хоче продовжити контракт зі своїм головним тренером Паулу Фонсекою. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "ткачів" пропонує 52-річному португальцю продовжити угоду на один рік – до літа 2028 року.

Нагадаємо, Фонсека очолює Ліон, у якому виступає український форвард Роман Яремчук із січня минулого року.

Після 22 турів Ліон набрав 45 очок і посідає третє місце у Лізі 1, відстаючи від Ланса на сім балів. Свій найближчий матч "ткачі" проведуть проти Страсбура — гра запланована на 22 лютого, о 21:45.