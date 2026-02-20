Франція

Конфлікт між сторонами, який дійшов до судових процесів, триває.

ПСЖ виплатив нападнику мадридського Реала Кіліану Мбаппе чотири мільйони євро із шести за рішенням суду. Про це повідомляє L’Équipe.

Раніше паризький клуб відвідали судові пристави, після чого керівництво ПСЖ перерахувало гроші на рахунки 27-річного француза.

До цього трудовий суд зобов'язав ПСЖ виплатити 60,9 млн євро, включаючи заборгованості із зарплати та бонусів своєму колишньому гравцю. Основну виплату ПСЖ вже здійснив раніше.

Однак конфлікт на цьому не закінчився – причиною є два мільйони євро. ПСЖ заявляє, що повністю розрахувався з гравцем збірної Франції, пояснюючи різницю у сумі соціальними внесками із зарплати. Проте сторона гравця з цим не згодна.

Нагадаємо, конфлікт між ПСЖ та Мбаппе розгорівся після того, як Мбаппе безкоштовно перебрався до Реалу влітку 2024 року.