Франція

Український нападник дебютував у команді і відразу показав здатність діяти у штрафному майданчику.

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека високо оцінив потенціал форварда збірної України Романа Яремчука, який приєднався до французького клубу під час зимового трансферного вікна.

"У нас є якісний нападник. Цього тижня Яремчук показав, що може бути важливим гравцем для нас. Він володіє багатьма цінними якостями, які необхідні для цієї команди", – заявив Фонсека.

Тренер додав, що присутність справжнього форварда дозволяє команді варіювати тактику:



"Коли ти маєш справжнього нападника, ти можеш грати по-різному. У багатьох матчах наявність такого футболіста буде дуже важливою. Яремчук – технічно сильний гравець, котрий добре завершує атаки як ногами, так і головою. Саме цього нам не вистачало: нападника, здатного діяти у штрафному майданчику так, як це робить Роман".

Український форвард дебютував за Ліон у минулій грі, вийшовши на поле на десять хвилин у другому таймі. Наступний матч Ліон проведе на виїзді проти Страсбурга у неділю, 22 лютого, у 23-му турі чемпіонату Франції.