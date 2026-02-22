Англієць залишив поле на ношах, графік відновлення поки не визначений.
Рубен Лофтус-Чік, getty images
22 лютого 2026, 23:03
Мілан зазнав невтішної поразки від Парми з рахунком 0:1 на Сан-Сіро, а вечір для россонері затьмарила серйозна травма Рубена Лофтус-Чіка. Півзахисника збірної Англії винесли з поля на ношах із шийним бандажем на початку матчу.
За повідомленням журналіста Sky Sport Пеппе Ді Стефано, через MilanNews, Лофтус-Чік отримав перелом альвеолярної кістки. Травма потребуватиме оперативного втручання, яке може бути проведене вже в ніч або в понеділок.
Англієць був помітно засмучений, коли залишав поле, що ще більше поглибило невдачу Мілана у боротьбі за титул. Втрата Лофтус-Чіка на 11-й хвилині гри залишила команду без ключового гравця в центрі поля, що вплинуло на гру і позбавило россонері трьох очок.
Медичний персонал поки не встановив точний графік відновлення, проте тяжкість перелому свідчить про можливий тривалий період поза грою.