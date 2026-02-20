Франція

Тренер ПСЖ заявив, що команда повинна вигравати попри щільний графік і травми гравців.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке відповів на запитання журналістів напередодні матчу 23-го туру Ліги 1 проти Мец, який відбудеться 21 лютого в Парижі. Наставник парижан детально зупинився на боротьбі за титул, кадровій ситуації та стані гравців.

Про значення поєдинку і конкуренцію з Ланс:

"Це дуже важливий матч. Нам потрібно тиснути на Ланс і брати три очки. Проти команд, які перебувають унизу таблиці, не буває легких ігор. Це завжди складно. Якщо ми хочемо виграти чемпіонат, ми повинні перемагати в таких матчах".

"Вони заслужено на першому місці. Ланс виграв багато матчів і демонструє стабільність. Це мотивує нас. Ми розуміємо, що доведеться виграти ще дуже багато ігор, щоб стати чемпіонами".

Про стан Усман Дембеле після матчу з Монако:

"Він отримав неприємний удар. Ми добре знаємо своїх гравців і не хочемо ризикувати. Травми — частина футболу найвищого рівня. Ми повинні діяти обережно і думати про довгу перспективу".

Про проблеми з ротацією складу:

"Цього сезону все інакше. Через кількість травм я не можу часто змінювати стартовий склад. У середньому ми втрачаємо трьох-чотирьох гравців за матч. Це ускладнює планування. Але я не шукаю виправдань — ми повинні знаходити рішення".

Про велике навантаження на Вітінья та Воррен Заїр-Емері:

"Це два гравці, які провели найбільше хвилин у сезоні. Я хотів би дати їм відпочинок, але ми повинні перемогти Мец. Кожна гра зараз має значення".

Про стійкість команди:

"Ви хочете, щоб ми грали так само, як минулого сезону, але це неможливо. Команда змінюється. У Монако ми програвали 0:2, але змогли перемогти. Це показник характеру. Така стійкість трапляється рідко, і я ціную її".

Про конкуренцію серед воротарів і стан Лукас Шевальє:

"Настрій і підхід до тренувань у всіх трьох воротарів неймовірні. Я радий мати таку конкуренцію. Команда довіряє їм, і це дуже важливо перед вирішальним відрізком сезону".

Матч проти Меца стане для ПСЖ черговим випробуванням у боротьбі за чемпіонство, особливо з огляду на те, що команда Енріке відстає на один пункт від Ланса в Лізі 1.