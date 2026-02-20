Тренер ПСЖ заявив, що команда повинна вигравати попри щільний графік і травми гравців.
Луїс Енріке, getty images
20 лютого 2026, 17:31
Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке відповів на запитання журналістів напередодні матчу 23-го туру Ліги 1 проти Мец, який відбудеться 21 лютого в Парижі. Наставник парижан детально зупинився на боротьбі за титул, кадровій ситуації та стані гравців.
Про значення поєдинку і конкуренцію з Ланс:
"Це дуже важливий матч. Нам потрібно тиснути на Ланс і брати три очки. Проти команд, які перебувають унизу таблиці, не буває легких ігор. Це завжди складно. Якщо ми хочемо виграти чемпіонат, ми повинні перемагати в таких матчах".
"Вони заслужено на першому місці. Ланс виграв багато матчів і демонструє стабільність. Це мотивує нас. Ми розуміємо, що доведеться виграти ще дуже багато ігор, щоб стати чемпіонами".
Про стан Усман Дембеле після матчу з Монако:
"Він отримав неприємний удар. Ми добре знаємо своїх гравців і не хочемо ризикувати. Травми — частина футболу найвищого рівня. Ми повинні діяти обережно і думати про довгу перспективу".
Про проблеми з ротацією складу:
"Цього сезону все інакше. Через кількість травм я не можу часто змінювати стартовий склад. У середньому ми втрачаємо трьох-чотирьох гравців за матч. Це ускладнює планування. Але я не шукаю виправдань — ми повинні знаходити рішення".
Про велике навантаження на Вітінья та Воррен Заїр-Емері:
"Це два гравці, які провели найбільше хвилин у сезоні. Я хотів би дати їм відпочинок, але ми повинні перемогти Мец. Кожна гра зараз має значення".
Про стійкість команди:
"Ви хочете, щоб ми грали так само, як минулого сезону, але це неможливо. Команда змінюється. У Монако ми програвали 0:2, але змогли перемогти. Це показник характеру. Така стійкість трапляється рідко, і я ціную її".
Про конкуренцію серед воротарів і стан Лукас Шевальє:
"Настрій і підхід до тренувань у всіх трьох воротарів неймовірні. Я радий мати таку конкуренцію. Команда довіряє їм, і це дуже важливо перед вирішальним відрізком сезону".
Матч проти Меца стане для ПСЖ черговим випробуванням у боротьбі за чемпіонство, особливо з огляду на те, що команда Енріке відстає на один пункт від Ланса в Лізі 1.