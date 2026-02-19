Франція

До проєкту другої ліги вже долучилися Джокович, Масса та Магнуссен.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа розширює свою діяльність за межами футбольного поля. Бельгієць стане акціонером французького Ле-Мана через інвестиційну компанію NxtPlay, співзасновником якої він є.

Раніше, влітку, клуб Ліги 2 оголосив про прихід нових фінансових партнерів — фондів OutField та OakBerry. До інвестиційного проєкту також приєдналися зірки світового спорту: тенісист Новак Джокович і пілоти Формули-1 Феліпе Масса та Кевін Магнуссен.

За інформацією французьких медіа, вже найближчим часом OutField планує збільшити свою частку та стати мажоритарним власником Ле-Мана. Паралельно до структури акціонерів увійде і NxtPlay.

Головна стратегічна мета інвесторів — стабілізувати позиції команди, яка наразі посідає п’яте місце у другому дивізіоні Франції, та в перспективі повернути клуб до Ліги 1.