Франція

Бразилець не хоче бути відомим.

Нападник мадридського Реала Ендрік, який на правах орендної угоди виступає за Ліон, висловився про свою популярність.

«Це складно. Дуже складно. Молоді люди, які думають, що слава приносить лише позитивні речі, помиляються.

Для мене це одна з найгірших речей, які можуть існувати, бо в тебе більше немає особистого життя. Я сподіваюся, що одного разу зможу спокійно насолоджуватися життям», – сказав Ендрік.

Цього сезону Ендрік відіграв за Ліон шість матчів, забив пʼять голів та віддав одну результативну передачу.