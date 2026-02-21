Франція

Чинна угода із паризьким клубом розрахована до червня 2028 року.

Захисник ПСЖ Лукас Бералдо продовжить виступати у складі паризького клубу у найближчих сезонах. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, сторони працюють над продовженням контракту, що розрахований до літа 2028 року.

Нагадаємо, 22-річний бразилець виступає за парижан із зими 2024 року. Нинішнього сезону він провів 12 матчів, у яких забив один гол.

Також наголошується, що керівництво ПСЖ планує продовжити контракти з ще двома гравцями, а саме Сенні Маюлу та Бредлі Барколя.

Після 22 турів ПСЖ посідає друге місце у Лізі 1, відстаючи від Ланса на одне очко. Свій наступний матч парижани проведуть проти Меца – гра запланована на сьогодні, 21 лютого, о 22:05.

