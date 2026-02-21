Франція

Парижани завершили гучний конфлікт із колишнім форвардом після виплати понад 60 млн євро.

ПСЖ вирішив не подавати апеляцію на рішення Паризької ради з трудових спорів у справі Кіліана Мбаппе, чим фактично поставив крапку у тривалому юридичному конфлікті з колишнім гравцем. Про це повідомляє журналіст Фабріс Гоукінс.

Суперечка виникла після відходу форварда у 2024 році, коли він заявив про невиплачені зарплати та бонуси за останні місяці контракту перед переходом до мадридського Реала. Суд повністю став на бік футболіста, відхиливши аргументи паризького клубу.

У підсумку ПСЖ зобов’язали виплатити Мбаппе близько 60,9 млн євро. Ця сума включає заборгованість по зарплаті, бонусні виплати, а також майже 5,9 млн євро компенсації за невикористану відпустку. За словами представників клубу, всі фінансові зобов’язання вже виконані в повному обсязі, а рішення суду оприлюднене на офіційному сайті.

Таким чином, парижани не планують продовжувати судову боротьбу та вважають справу остаточно закритою. Сам Кіліан Мбаппе, який нині виступає за Реал Мадрид, публічно не коментував ситуацію після рішення суду.