Франція

39-річний ветеран може покинути французький клуб влітку після завершення терміну чинної угоди.

Центрфорвард Олів'є Жиру, який виступає за французький Лілль, може покинути команду після завершення нинішнього сезону.

Клуб Ліги 1 навряд чи продовжуватиме співпрацю із зірковим ветераном. Трудовий договір Олів'є розрахований до кінця червня 2026 року.

Жиру приєднався до Лілля влітку минулого року. У нинішньому сезоні чемпіонату Франції нападник провів 20 поєдинків, відзначившись чотирма забитими м'ячами та однією результативною передачею.

Після 22 турів Ліги 1 Лілль набрав 34 бали і перебуває на п'ятій позиції в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ частково сплатив борг перед Мбаппе.