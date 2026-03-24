Паризький клуб звернувся до ліги з проханням змінити календар через чвертьфінали Ліги чемпіонів.

ПСЖ звернувся до Професійної футбольної ліги Франції з проханням перенести матч 29-го туру Ліги 1 проти Лансу, який запланований на 11 квітня.

Причиною такого запиту є щільний графік команди, адже між цим поєдинком мають відбутися чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, заплановані на 8 та 14 квітня.

Як повідомляє L’Equipe, керівний орган ліги найближчим часом проведе засідання, на якому розгляне це питання та ухвалить остаточне рішення. Водночас позиція Лансу може ускладнити ситуацію, адже головний тренер команди П’єр Саж виступає проти перенесення гри.

З парами 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можна ознайомитись за посиланням.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року в Будапешті.