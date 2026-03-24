Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер збірної Швеції Беньямін Нюгрен поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти України, зазначивши, що наразі має обмежену інформацію про суперника.

"Я з нетерпінням чекаю на цей матч. Він буде неймовірно захоплюючим та цікавим, і я дуже вірю, що ми пройдемо далі. Нам треба забити, щоби пройти далі, і це добре. Щиро кажучи, я зараз мало що знаю про Україну, крім того, що у них також травмовані кілька ключових гравців. Ми обговоримо це, коли зберемося разом, щоб у нас, звісно, було чітке уявлення про ситуацію."

Футболіст також відзначив форму гравців атакувальної лінії своєї команди та поділився особистими амбіціями.

"Добре, що багато наших гравців лінії нападу показали себе з найкращого боку. Моя найбільша мрія – зіграти на чемпіонаті світу у складі збірної Швеції. Я мріяв про це з дитинства, і це було б найкраще, що може пережити футболіст."

Матч між збірними Швеції та України відбудеться 26 березня, початок о 21:45.