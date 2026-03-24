Вінгер збірної Швеції зізнався, що знає небагато про українську команду, але очікує складного поєдинку.
Беньямін Нюгрен, Селтік
24 березня 2026, 08:16
Вінгер збірної Швеції Беньямін Нюгрен поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти України, зазначивши, що наразі має обмежену інформацію про суперника.
"Я з нетерпінням чекаю на цей матч. Він буде неймовірно захоплюючим та цікавим, і я дуже вірю, що ми пройдемо далі. Нам треба забити, щоби пройти далі, і це добре. Щиро кажучи, я зараз мало що знаю про Україну, крім того, що у них також травмовані кілька ключових гравців. Ми обговоримо це, коли зберемося разом, щоб у нас, звісно, було чітке уявлення про ситуацію."
Футболіст також відзначив форму гравців атакувальної лінії своєї команди та поділився особистими амбіціями.
"Добре, що багато наших гравців лінії нападу показали себе з найкращого боку. Моя найбільша мрія – зіграти на чемпіонаті світу у складі збірної Швеції. Я мріяв про це з дитинства, і це було б найкраще, що може пережити футболіст."
Матч між збірними Швеції та України відбудеться 26 березня, початок о 21:45, слідкувати за поєдинком можна на Football.ua.