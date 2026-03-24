У роздягальні лондонського клубу зростає напруга після зміни тренера та невдалих результатів.

У Челсі посилюється невдоволення всередині команди після звільнення Енцо Марески та результатів під керівництвом Ліама Росеньйора.

За інформацією AS, одним із найактивніших критиків ситуації є півзахисник Енцо Фернандес, який регулярно висловлює невдоволення тим, що відбувається в клубі. Крім того, кілька ключових гравців розглядають можливість зміни команди найближчим часом.

Попри це, керівництво Челсі продовжує намагатися продовжити контракт із аргентинцем, вважаючи його важливою частиною довгострокового проєкту. Однак наразі сторони не змогли досягти домовленості.

Раніше стало відомо, що ПСЖ спостерігає за ситуацією навколо Енцо Фернандеса, але пріоритет гравця Челсі — це Реал Мадрид.