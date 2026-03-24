Керівництво клубу та Флорентіно Перес особисто зацікавлені у продовженні угоди з бразильцем.

Реал активно працює над продовженням контракту з нападником Вінісіусом Жуніором. Клуб високо оцінює внесок бразильця та прагне зберегти одного з ключових гравців команди на довгострокову перспективу.

За інформацією Фабріціо Романо, президент мадридців Флорентіно Перес особисто зацікавлений у підписанні нової угоди з футболістом. Водночас остаточне рішення залежатиме від самого Вінісіуса, а переговорний процес триває.

Вінісіус виступає за Реал із літа 2018 року. У поточному сезоні він провів 43 матчі в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 17 голів і 12 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Вінісіус націлений виграти Золотий м’яч-2026 під керівництвом Арбелоа.