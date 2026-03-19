Завершились останні матчі 1/8 фіналу ЛЧ.
19 березня 2026, 00:40
Завершились останні поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За підсумками, до наступного етапу вийшли наступні команди:
*Спортінг Лісабон — Буде/Глімт 5:0 (перший матч — 0:3)
Челсі — *ПСЖ 0:3 (перший матч — 2:5)
*Арсенал — Баєр 2:0 (перший матч — 1:1)
Манчестер Сіті — *Реал Мадрид 1:2 (перший матч — 0:3)
*Барселона — Ньюкасл 7:2 (перший матч — 1:1)
Тоттенгем — *Атлетіко 3:2 (перший матч — 2:5)
*Баварія - Аталанта 4:1 (перший матч — 6:1)
*Ліверпуль — Галатасарай 4:0 (перший матч — 0:1)
Матчі чвертьфіналу заплановані — на 7/8 та 14/15 квітня, півфінали — на 28/29 квітня та 5/6 травня.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року в Будапешті. Розклад матчів 1/4 фіналу стане відомий пізніше.