Франція

Англійський клуб розглядає француза як потенційну заміну Салаху.

Ліверпуль уважно стежить за розвитком ситуації навколо нападника ПСЖ Бредлі Барколя, який поки не досяг домовленості з паризьким клубом щодо нового контракту.

Як повідомляє журналіст Фабріс Гокінс, англійський гранд розглядає можливість підписання 21-річного француза та вже аналізує його як один із варіантів для підсилення атаки.

На Енфілді бачать у Барколя потенційного наступника Мохамеда Салаха, який, ймовірно, залишить команду після завершення сезону.

Чинна угода форварда з ПСЖ діє до літа 2028 року, однак переговори щодо її продовження наразі не просуваються, що й привернуло увагу клубів з-за меж Франції.