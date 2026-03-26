Востаннє італійці грали на Мундіалі у 2014 році.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо висловився напередодні матчу плейоф відбору чемпіонату світу-2026 проти Північної Ірландії.

"Все залежить від Італії. Якщо ми покажемо, що зосереджені, решта стане наслідком цього. Ми не можемо ні в кого нічого просити – ми самі керуємо власною долею.

Ми маємо залишатися спокійними й розуміти, що проти нас гравці, у жилах яких кипить кров. Люди кажуть, що у нас немає ідентичності – нехай кажуть. Ми повинні довести, що готові. Легких матчів більше не існує.

Відповідальність не на фанатах – вони пережили два великих розчарування. Зараз не час говорити про минуле. Ми повинні поїхати на цей чемпіонат світу, бо це для нас принципово. Наша мета – повернутися туди, де ми не були багато років, і зробити це як головні дійові особи", — сказав Гаттузо.

Матч між збірними Італії та Північної Ірландії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.