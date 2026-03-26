Італієць поки не бачить Неймара у збірній.

Вінгер збірної Бразилії Вінісіус висловився про нападника Сантоса Неймара. Його слова наводить Globo Esporte.

"В останні сезони я був одним із найкращих, як і Рафінья, Каземіро... Про нього й казати нема чого. Він має величезний досвід.

Тиск на Неймара – це нормально. Я не можу бути об'єктивним, бо Ней – один із моїх кумирів. Він робить все, щоб викластися на 100% і повернутись до збірної — тепер рішення залишається за тренером. Але ми, футболісти, завжди хочемо грати разом із найкращими.

Тренер Анчелотті завжди розмовляє з гравцями. Він запитує, на якій позиції ми хочемо грати, як воліємо оборонятися. Але рішення лишається за ним. Діалог із ним важливий для нас, тому що ми завжди навчаємось у нього. Ми сподіваємося, що його ідеї якнайшвидше засвояться і будуть застосовані на практиці", – сказав Вінісіус.