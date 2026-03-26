Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан мотивує свою команду.

Капітан збірної Німеччини Йозуа Кімміх висловився про шанси "бундестім" на майбутньому чемпіонаті світу.

"Ми не входимо до числа головних фаворитів, тому що в останніх турнірах ми не показували належного рівня. Але як тільки все почнеться, нікому не буде діла до того, що було чотири чи вісім років тому.

Я очікую, що кожен викладатиметься на 100%, зосередившись на головному. Ми залежимо від того, що всі будуть здорові та зможуть набрати хорошу форму. Найважливіше це те, що всі гравці доступні. Ми маємо шанс ще більше згуртуватися як команда.

Ми повинні зосередитися на тому, що на нас чекає найближчим часом. Поки що ми не можемо концентруватися на чемпіонаті світу — на той час склад команди може трохи змінитись. Важливо провести два позитивні матчі", – заявив Кімміх.