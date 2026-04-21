Нападник Мейсон Грінвуд може опинитися у трансферному списку на відхід з Марселя вже цього літа через невдоволення тренерського штабу його ставленням до гри та тренувального процесу. Про це повідомляє Goal.com.

Попри доволі продуктивну статистику — 21 забитий м'яч та 9 результативних передач у сезоні — в клубі незадоволені його поведінкою на полі та під час тренувань.

За даними французьких ЗМІ, тренерський штаб вважає, що Грінвуд інколи виглядає відстороненим і недостатньо залученим до командної роботи, що особливо проявилося в одному з останніх матчів, де його внесок у гру був мінімальним.

Спортивний директор клубу також публічно розкритикував загальний рівень самовіддачі в команді, назвавши деякі виступи "неприпустимими" та "такими, що не відповідають амбіціям Марселя".

Марсель продовжує боротьбу за місця в єврокубках, йдучи прямо зараз на шостій сходинці в Лізі 1.