Бразилець наголосив, що з тренером зберігає робочі стосунки.

Ендрік прокоментував свої стосунки з головним тренером Паулу Фонсека після хвилі публічної критики з боку наставника та чуток про напруження в команді. Його слова передає Goal.com.

Після переможного матчу Ліону над ПСЖ (2:1) у Ліга 1 19-річний форвард наголосив, що конфлікту з тренером немає:

"З тренером немає жодних проблем. Йому потрібно приймати рішення. Я не хочу залишатися злим на нього. Ми поговорили. Мені потрібно дати найкращу можливу відповідь на полі", — заявив Ендрік.

Бразилець вийшов у старті та швидко відзначився результативною грою, забивши вже на перших хвилинах матчу. Його гол став ключовим у перемозі над лідером чемпіонату та допоміг команді піднятися в турнірній таблиці.

Раніше Фонсека публічно критикував молодого нападника, заявивши, що той має "робити більше", що викликало дискусії щодо форми та ставлення гравця до роботи.

Водночас тренер пізніше пояснив свої слова як частину мотиваційного підходу та "жорсткої любові", спрямованої на розвиток футболіста.

Після перемоги над ПСЖ Ліон повернувся до боротьби за місця у верхній частині таблиці та продовжує претендувати на участь у єврокубках наступного сезону.