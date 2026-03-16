Центрбек Динамо привернув увагу клубів європейських ліг.

Французький Марсель проявляє інтерес до захисника київського Динамо Київ Тараса Михавка. Про це повідомляє портал Transferfeed.

За інформацією джерела, клуб Ліга 1 вже почав вивчати можливість трансферу 20-річного центрбека під час літнього трансферного вікна. При цьому Марсель не є єдиним претендентом на українського футболіста.

Зазначається, що за прогресом Михавка також стежать кілька європейських клубів, серед яких Челсі та Манчестер Юнайтед, а також представники чемпіонатів Іспанії, Італії та Німеччини.

Контракт Михавка з Динамо Київ розрахований до кінця 2030 року.