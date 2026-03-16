Центрбек Динамо привернув увагу клубів європейських ліг.
Тарас Михавко, пресслужба ФК Динамо Київ
16 березня 2026, 14:51
Французький Марсель проявляє інтерес до захисника київського Динамо Київ Тараса Михавка. Про це повідомляє портал Transferfeed.
За інформацією джерела, клуб Ліга 1 вже почав вивчати можливість трансферу 20-річного центрбека під час літнього трансферного вікна. При цьому Марсель не є єдиним претендентом на українського футболіста.
Зазначається, що за прогресом Михавка також стежать кілька європейських клубів, серед яких Челсі та Манчестер Юнайтед, а також представники чемпіонатів Іспанії, Італії та Німеччини.
Контракт Михавка з Динамо Київ розрахований до кінця 2030 року.