Французький клуб задоволений грою українця та розраховує на нього як на лідера атаки.

Французький Олімпік Ліон ухвалив рішення активувати опцію викупу українського нападника Роман Яремчук у грецького Олімпіакос. Про це повідомляє видання Jeunesfooteux.com.

Сума повноцінного трансферу складе 5 млн євро. Раніше Ліон уже заплатив 1,5 млн євро за оренду форварда до кінця сезону.

Яремчук приєднався до французького клубу на початку лютого і вже встиг провести 5 матчів, у яких відзначився одним голом та результативною передачею.

Рішення про викуп свідчить про серйозні наміри Ліона розраховувати на українця як на одного з ключових гравців атаки вже в наступному сезоні.