Франція

Санкції відлякали грандів АПЛ.

За інформацією порталу TEAMtalk, французький Парі Сен-Жермен наразі є головним претендентом на підписання 20-річного атакувального півзахисника московського Локомотива Олексія Батракова.

Юний хавбек привернув увагу багатьох європейських топклубів цього сезону. Зокрема, скаути провідних команд англійської Прем'єр-ліги — Манчестер Юнайтед, Челсі та Манчестер Сіті — активно стежили за його прогресом і розглядали можливість трансферу.

Проте переїзд гравця на Туманний Альбіон стикається із серйозними перешкодами. Клуби АПЛ мають значні юридичні та фінансові труднощі щодо оформлення угод із російськими футболістами через жорсткі санкції, запроваджені урядом Великої Британії. Відтак, англійські гранди, найімовірніше, вимушені відмовитися від цієї ідеї, що залишає паризький клуб одноосібним лідером у боротьбі за гравця.

Високий інтерес до Батракова на європейському ринку підкріплюється його результативністю. Минулого сезону в рамках Прем'єр-ліги 20-річний гравець був однією з ключових фігур своєї команди. За 28 матчів чемпіонату у футболці Локомотива, Олексій забив 13 мʼячів та віддав 9 результативних передач. Трансфермаркт оцінює гравця в 30 млн євро.

Нагадаємо, за парижан вже виступає російський воротар Матвєй Сафонов, який приєднався до ПСЖ влітку 2024 з Краснодару за 20 млн євро.