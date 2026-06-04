Франція

Бразильський захисник планує залишитися в паризькому клубі на наступний сезон, попри різноманітні чутки у пресі.

Захисник Маркіньйос не збирається залишати ПСЖ цього літа. За даними журналіста Абделлаха Булма, попри чутки у ЗМІ, бразилець хоче продовжити виступи за паризький клуб у наступному сезоні.

Тепер усе залежатиме від позиції парижан, які наразі ведуть активні пошуки нового центрального захисника.

Маркіньйос перейшов до ПСЖ із Роми у 2013 році за 31 мільйон євро. Його контракт із паризьким клубом розрахований до 30 червня 2028 года. У сезоні-2025/26 бразилець провів за парижан 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив два голи. Портал Transfermarkt оцінює вартість Маркіньйоса у 28 мільйонів євро.

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