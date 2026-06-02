Франція

Корейський півзахисник незадоволений кількістю ігрового часу в Парижі, на нього претендує Атлетіко.

Атакуючий півзахисник ПСЖ Лі Кан-ін може змінити клуб уже цього літа. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст уже повідомив керівництво ПСЖ про бажання залишити команду. Корейця не влаштовує його роль запасного та нестача стабільної ігрової практики у паризькому клубі.

Головним претендентом на хавбека називають Атлетіко. Мадридський клуб давно стежить за гравцем та високо оцінює його універсальність і технічні якості.

У сезоні-2025/26 Лі Кан Ін провів 38 матчів у складі ПСЖ у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.