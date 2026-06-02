Тріо нещодавніх переможців Ліги чемпіонів незадоволені ігровим часом у Парижі.

Стали відомі імена трьох гравців, з якими може попрощатися ПСЖ у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, воротар Люка Шевальє, вінгер Лі Кан Ін та нападник Гонсалу Рамуш розглядають варіант зі зміною клубної прописки через недостатню кількість ігрового часу в команді Луїса Енріке.

Минулого сезону Шевальє провів 26 матчів, з яких десять на нуль при 28 пропущених м'ячах. На рахунку Лі Кан Іна 39 матчів, чотири голи та п'ять асистів. Рамуш відіграв 45 поєдинків — 12 голів та дві гольові передачі.

За підсумками сезону ПСЖ став чемпіоном Ліги 1, а також вдруге поспіль завоював трофей Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ наблизився до трансферу Діоманде: вінгер уже дав згоду на перехід.