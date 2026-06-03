Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Брель Емболо змушений терміново шукати рішення в посольстві у Берні, поки його партнери по команді вже тренуються в Сан-Дієго.

Нападник збірної Швейцарії Брель Емболо опинився в епіцентрі гучного скандалу безпосередньо перед стартом чемпіонату світу. Форвард не зміг сісти на літак разом із партнерами по команді через свій статус у системі ESTA (електронна система авторизації поездок, що визначає право на в'їзд до США).

Його анкету було несподівано переведено на додаткову перевірку, яку американська міграційна служба влаштовує для іноземців із правопорушеннями. Через це у середу Емболо був змушений екстрено з'явитися до посольства США в Берні, щоб подати заявку на термінове отримання повноцінної візи. Причиною такого рішення став кримінальний вирок, який нещодавно набув чинності.

Швейцарська федерація футболу, яка наразі проводить тренувальний збір у Сан-Дієго, офіційно підтвердила інформацію про анулювання дозволу на в'їзд для свого провідного форварда. Проблеми із законом у гравця виникли через бійку в центрі Базеля, яка відбулася ще у 2018 році.

Судовий процес затягнувся: У вересні минулого року апеляційний суд підтримав обвинувальний вирок футболісту. Остаточне рішення було винесено та набуло чинності у квітні цього року — всього за кілька тижнів до запланованого вильоту команди на третій у кар'єрі Емболо мундіаль.

У швейцарській футбольній організації зазначають, що правопорушення не має критичного характеру, який закрив би гравцю шлях на турнір назавжди: Брель та команда зараз очікують на схвалення візи, щоб він міг поїхати до Сан-Дієго та якомога швидше приєднатися до команди.

Втрата основного нападника може стати важким ударом для тактичних побудов тренерського штабу. Емболо є головною ударною силою своєї збірної, маючи солідну міжнародну статистику — 24 голи у 86 матчах на міжнародному рівні.

Часу на вирішення бюрократичних нюансів у швейцарців обмаль. Команда розпочинає свій шлях у групі B вже за тиждень: 13 червня: Швейцарія — Катар (22:00 за київським часом ) Наступний матч 18 червня: Швейцарія — Боснія і Герцеговина ( 22:00) 24 червня: Швейцарія — Канада (матч проти співгосподарів турніру, 22:00)