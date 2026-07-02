Франція

Матіс Детурбе принаймні на деякий час повернувся до рідної Франції.

Лівий вінгер Манчестер Сіті Матіс Детурбе поповнив склад Монако, передає офіційний сайт "червоно-білих".

Клуб Ліги 1 до завершення сезону-2026/27 орендував 19-річного француза. "Містяни" нещодавно придбали гравця в рідного для нього Труа за 25 млн євро.

За даними порталу Transfermarkt, контракт Детурбе з Манчестер Сіті розраховано до кінця червня 2031 року. Угода включає опцію продовження на ще одну кампанію.

Протягом сезону-2025/26 Матіс відзначився чотирма голами й сімома асистами в 37-ми матчах за Труа. Нагадаємо, що клуб входить до City Football Group.

Наприкінці червня Монако оголосив про повноцінний трансфер ексгравця Барселони.