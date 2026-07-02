Франція

Данський і бельгійський гравці підписали п'ятирічні контракти з французьким клубом.

Ліон придбав центрального півзахисника РБ Зальцбург Мадса Бідструпа й лівого вінгера Боруссії Дортмунд Жюльєна Дюранвіля, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

Трансфер 25-річного данця Бідструпа обійшовся в 10,5+3 млн євро. РБ Зальцбург отримає 10% коштів від потенційного майбутнього продажу гравця.

Перехід 20-річного бельгійця Дюранвіля коштував 5+3,5 млн. Боруссія Дортмунд може розраховувати на 20% коштів від потенційного майбутнього продажу виконавця.

Із Ліоном Мадс і Жюльєн підписали розраховані до кінця червня 2031 року контракти.

Бідструп представляв РБ Зальцбург (придбали в Брентфорда за 6 млн) протягом трьох років. За цей час він відзначився чотирма голами й п'ятьма асистами в 116-ти матчах.

Дюранвіль виступав за Боруссію Дортмунд (придбали в Андерлехта за 13 мл) із кінця січня 2023 року. На його рахунку один гол і один асист у 27-ми матчах, тоді як у сезоні-2025/26 він на правах оренди провів 17 поєдинків за Базель, в яких відзначився двома результативними ударами та однією гольовою передачею.