Франція

Гравцю запропонують ознайомитись із потенційним контрактом найближчим часом.

Лондонський Вест Гем продовжує провадити кадрову політику відповідно до пониження в класі й виступам у Чемпіоншипі незабаром, і черговим гравцем, який може залишити табір "молотобійців", має шанс стати французький центральний захисник Жан-Клер Тодібо.

26-річний виконавець долучився до клубу в якості повноцінного трансферу за 40 млн євро з попередньою сезонною орендою лише минулого літа з Ніцци, після чого провів 25 матчів та віддав один асист упродовж сезону.

На Тодібо тим часом претендує французький Марсель, який презентував агентам гравця контракт до 2031 року та паралельно зробив запит до його клубу щодо трансферної інформації.