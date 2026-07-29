Франція

Форвард не прижився в Ювентусі.

Туринський Ювентус цього літа здійснив обов’язковий платіж у розмірі 42,75 млн євро на користь німецького РБ Лейпциг за бельгійського нападника Лої Опенда, який до цього грав за клуб упродовж року на правах оренди за ще 3,25 млн євро.

Утім, виступами 26-річного виконавця з двома голами в 34 матчах навряд чи хтось у Турині залишився задоволеним, тож клуб мав вигадувати, що робити з коштовним футболістом надалі.

Найкращим рішенням виявилась оренда за 3,5 млн євро до французького Ліона, про яку клуби остаточно оголосили напередодні.