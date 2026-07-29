Франція

"Монегаски" знають, що можуть витиснути більше з цього трансферу.

Талановитий французький нападник Монако Магнес Акліуш цього літа користується попитом на трансферному ринку, і, серед інших, Парі Сен-Жермен виявляє до нього цілком предметний інтерес.

Щодо 24-річного виконавця на адресу "монегасків" надходили вже три пропозиції від чемпіонів країни, і остання з них складала 45 млн євро.

Але в Монако переконані, що гравець із контрактом ще на два роки коштує значно більше й, за попередніми даними, хочуть бачити не менше 70 млн євро за потенційний перехід.

Однак ПСЖ намагається тримати низький темп у перемовинах, тож незабаром зробить ще одну спробу домовитись щодо зменшення вимог "червоно-білих".

У минулому сезоні Акліуш за 43 матчів забив сім голів та віддав 11 асистів.