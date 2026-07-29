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А зацікавленість на ринку присутня.

Французький фланговий захисник Тео Ернандес минулого літа залишив італійський Мілан на користь трансферу до аравійського Аль-Хіляля за 25 млн євро.

Після сезону з 44 матчами, дев’ятьма голами та шістьма асистами, 28-річний виконавець поїхав на чемпіонат світу-2026 у складі своєї національної команди, але отримав незначну практику.

Незважаючи на це, Тео вдалось нагадати про себе європейським клубом, після чого італійські Комо та Інтер, каталонська Барселона, а також лондонський Челсі виходили на контракт із його агентами.

При цьому футболіста пропонували також і туринському Ювентусу й Наполі.

Проте як тільки потенційні претенденти чули розмір зарплатні гравця в 20 млн євро за сезон, усі розмови про потенційний трансфер завершувались.