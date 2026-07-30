Франція

Парижани досягли згоди після п'ятої пропозиції, тепер клубу залишилося узгодити умови особистого контракту з вінгером.

Парі Сен-Жермен зробив ще один крок до підписання вінгера Монако Магна Акліуша. Французький клуб досяг домовленості з монегасками щодо суми трансферу.

За інформацією L’Equipe, Монако погодився продати 24-річного футболіста за 50 мільйонів євро. Це вже п'ята офіційна пропозиція ПСЖ щодо гравця. Попередню, яка становила 45 мільйонів євро, клуб із князівства відхилив.

Тепер парижанам необхідно завершити переговори з самим Акліушем та узгодити всі умови особистого контракту.

У сезоні-2025/26 вінгер провів 31 матч у Лізі 1, записавши до свого активу шість голів і шість результативних передач.