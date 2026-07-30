Італія

Англійський оборонець змінив клубну прописку після десяти років у Манчестер Сіті.

Центральний захисник Джон Стоунз поповнив склад Інтера, передає офіційний сайт клубу.

Контракт із 32-річним англійцем розраховано до кінця червня 2028 року. Манчестер Сіті оборонець залишив на правах вільного агента після десяти кампаній.

На рахунку Стоунза 19 голів і 9 асистів у 295-ти матчах за "містян", з якими він здобув 20 трофеїв, зокрема вигравши АПЛ (6 разів) і Лігу чемпіонів.

До Манчестер Сіті Джон також виступав за Евертон і Барнслі. У 94-х поєдинках у футболці збірної Англії центрбек відзначився трьома результативними ударами й чотирма гольовими передачами, двічі поспіль здобувши "срібло" ЧЄ.

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