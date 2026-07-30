Італія

Суперечка між головним тренером римлян і Кеннетом Тейлором виникла під час двостороннього матчу на тренувальній базі.

У Лаціо стався черговий конфлікт за участю головного тренера Дженнаро Гаттузо. Цього разу в центрі уваги опинився півзахисник Кеннет Тейлор.

За інформацією італійських ЗМІ, інцидент трапився під час двосторонньої гри на тренувальній базі клубу у Формелло. Нідерландський футболіст висловив невдоволення жорстким єдиноборством та відреагував на зауваження наставника, після чого між ними виникла словесна перепалка.

Гаттузо зупинив тренування та наказав Тейлору залишити поле. Півзахисник виконав вимогу, зняв тренувальну маніжку і попрямував до роздягальні, а заняття продовжилося без нього.

Відео епізоду, на якому видно емоційну реакцію головного тренера, опублікувала Radio Laziale.

‼️Kenneth Taylor è stato allontanato dall’allenamento di questa mattina, dopo un battibecco con Gattuso.#RadioLaziale#SSLazio pic.twitter.com/KcMBG4GeHn — Radio Laziale (@RadioLaziale) July 30, 2026

Зазначається, що це вже другий конфлікт у Лаціо за останні кілька днів після інциденту під час товариського матчу проти Фламінії Чивіта-Кастеллана, що може свідчити про напружену атмосферу в команді напередодні нового сезону.