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Колектив Карло Анчелотті наприкінці вересня вирушить до Азії.

Національна команда Бразилії у вересні-жовтні 2026 року зустрінеться зі збірними Австралії та Індії.

Квінсленд Кантрі Бенк Стедіум у місті Таунсвілл прийматиме підопічних Карло Анчелотті 25 вересня. Чотирма днями пізніше на Санкорп Стедіум у Брисбені відбудеться ювілейна, десята очна зустріч австралійської і бразильської збірних. Зараз на рахунку Бразилії шість перемог при одній нічиїй і одній поразці.

Перша в історії дуель Індія — Бразилія відбудеться на Солт-Лейк Стедіум у Колкаті 3 жовтня.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 бразильці завершили поразкою від Норвегії (1:2) в 1/8 фіналу плейоф.