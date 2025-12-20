У продовженні 15 туру чемпіонату Німеччини.
Вольфсбург — Фрайбург 3:4
Голи: Пейчінович, 13, 49, 69 - Трой, 5, Гріфо, 56 (пен), Селт (аг), 71, Шергант, 78
Вольфсбург: Грабара — Кюмбеді Нсек (Бюргер, 88), Селт, Кулєракіс, Центер — Герхардт, Арнольд — Віммер (Дагім, 80), Маєр (Сванберг, 67), Еріксен (Ліндстрем, 80) — Пейчінович
Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гінтер, Юнг, Гюнтер — Еггештайн, Остерхаге (Гріфо, 46) — Трой (Шергант, 67), Сузукі (Матанович, 90), Манзамбі (Гефлер, 79) — Гелер (Адаму, 79)
Попередження: Арнольд — Юнг
Кельн - Уніон Берлін 0:1
Гол: Шафер, 90+1
Кельн: Швебе — ван ден Берг, Мартель, Гайнц (Озкачар, 84) — Себулонсен, Йоуганнессон, Краусс (Гусейнбашич, 68), Лунн — Тільманн (Ель Мала, 68), Аче (Бюльтер, 58), Камінські (Майна, 84)
Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Тріммель (Юранович, 72), Хедіра, Кемляйн (Шафер, 84), Кьон — У Йон (Бурджу, 64), Анса (Скарке, 73) — Берк (Ілич, 73)
Попередження: Себулонсен, Краусс — Тріммель, Кемляйн, Шафер, Юранович, Реннов
Вилучення: ден Берг, 83
Аугсбург — Вердер 0:0
Аугсбург: Дамен — Банкс, Цезігєр, Шлоттербек — Вольф (Комур, 46), Якич (Реджбечай, 56), Массенго (Тіц, 90), Яннуліс (Педерсен, 56) — Рідер (Дардарі, 78), Фелльхауер — -
Вердер: Бакхауз — Сугавара, Піпер, Штарк (Малатіні, 83), Фрідль — Лінен, Стаге — Пуертас (Чович, 75), Шмід (Топп, 83), Шмід (Топп, 83) — Нжинмах (Грюль, 68)
Попередження: Яннуліс, Банкс, Цезігєр — Шмід, Піпер, Лінен
Гамбург — Айнтрахт Франкфурт 1:1
Голи: Самбі Локонга, 19 - Ларссон, 26
Гамбург: Фернандеш — Капальдо, Вушкович — Мікельбренсіс (Сумаоро, 61), Самбі Локонга, Ремберг, Мугейм — Філіпп (Ферай, 87), Кенігсдорффер (Гочолеішвілі, 87), Бальде (Вієйра, 69)
Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Коллінз, Кох, Аменда — Крістенсен (Ніклас Баум, 71), Ларссон (Їлмаз Узун, 71), Дауд, Браун — Доан, Баоя (Гойлунн, 46) — Кнауфф (Нганкам, 83)
Штутгарт — Гоффенгайм 0:0
Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Шабо, Єльч (Ад-Дахіль, 46), Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Томаш (Фюріх, 69), Нарті, Левелінг — Ундав
Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Хайдарі (Кабак, 73), Бернардо — Премель, Авдуллаху, Бюргер, Прасс (Жандре, 88) — Лемперле (Гложек, 89), Асллані (Крамарич, 65)
Попередження: Штіллер, Каразор, Томаш — Гранач, Хайдарі