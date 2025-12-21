Німеччина

Гаррі Кейн забив 30-й гол у сезоні, а мюнхенці впевнено завершили календарний рік.

У суботу, 21 грудня відбувся заключний матч 15-го туру німецької Бундесліги. Лідер чемпіонату — мюнхенська Баварія — на виїзді зустрічалася з одним з аутсайдерів першості Гайденгаймом.

Команда з Мюнхена не залишила шансів супернику, здобувши переконливу перемогу з рахунком 4:0. Підопічні Венсана Компані контролювали перебіг гри та спокійно реалізували свою перевагу в класі.

Крапку в матчі поставив Гаррі Кейн, який відзначився наприкінці поєдинку. Для англійського нападника цей м’яч став уже 30-м у всіх турнірах у поточному сезоні.

Після 15 турів Баварія завершує рік на першій сходинці турнірної таблиці Бундесліги, маючи 41 очко. Гайденгайм залишається на 17-му місці з 11 набраними балами.

Гайденгайм — Баварія 0:4

Голи: Станішич, 15, Олісе, 32, Діас, 86, Кейн, 90+2

Гайденгайм: Рамай — Буш (Нігюс, 66), Маїнка, Гімбер — Траоре, Шеппнер (Конте, 66), Дорш, Ференбах — Кербер (Шиммер, 46), Гонсак (Ібрагімович, 46) — Пірінгер (Кауфманн, 66)

Баварія: Урбіг — Станішич, Упамекано (Кіала, 90), Та, Іто (Девіс, 73) — Горецка, Геррейру (Сантуш Дайбер, 72) — Олісе (Майк, 90), Карл (Гнабрі, 63), Діас — Кейн