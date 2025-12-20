Німеччина

Претенденти тим часом активізувались перед трансферним вікном.

Лічені дні залишаються до моменту початку зимового трансферного вікна, тож клуби перебувають у режимі готовності розпочати полювання за потрібними їм футболістами.

Відповідно, інші колективи намагатимуться втримати в себе ключових гравців на другу частину сезону, за потреби.

І в контексті австрійського центрального півзахисника Ксавера Шлагера німецький РБ Лейпциг цю потребу відчуває.

У 28-річного виконавця наступного літа завершується контракт із клубом, і сторони за першу частину сезону так і не змогли домовитись щодо продовження дії угоди.

А тим часом туринський Ювентус тільки й чекає на те, аби за декілька днів отримати можливість контактувати безпосередньо з футболістом та домовитись про перехід.

"Червоні бики" обізнані про цей інтерес, тож найближчим часом спробують зробити ще одну спробу домовитись про нову угоду зі Шлагером строком до 2029 року.

У цьому сезоні Ксавер відіграв 669 хвилин у 13 матчах та забив один гол.