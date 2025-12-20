Дортмунд сильніший за Гладбах.
Ніко Ковач, Getty images
20 грудня 2025, 12:24
Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач прокоментував перемогу над гладбахською Боруссією (2:0) в рамках 15 туру німецької Бундесліги. Цитує хорватського фахівця Bild.
«Ми перемогли і знову зіграли на нуль. Думаю, ми здобули заслужену перемогу.
Команда добре розпочала, але після перших 30 хвилин виникли деякі проблеми. У другому таймі гра була як у баскетболі – від воріт до воріт.
Команда добре прогресує і ми задоволені станом справ на даний момент. Нам є, що поліпшувати в нашій грі, але це природний процес», – сказав Ковач.
Зараз Боруссія Д посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, відстаючи від лідируючої Баварії на шість очок.