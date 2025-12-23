Німеччина

Мюнхенський клуб став першим в історії чемпіонату Німеччини, хто не втрачав лідерство протягом календарного року.

Після розгромної перемоги над Гайденгаймом з рахунком 4:0 у матчі 15-го туру Бундесліги Баварія зберегла перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Цей результат дозволив команді Венсана Компані встановити історичне досягнення. Баварія стала першою командою в історії Бундесліги, яка очолювала турнірну таблицю протягом усього календарного року.

Протягом усього 2025 року мюнхенці залишалися лідером чемпіонату після кожного з 34 турів. За підсумками сезону-2024/2025 Баварія оформила чемпіонський титул, підтвердивши свою повну домінацію на внутрішній арені.

Наразі в активі команди 41 очко, і вона продовжує впевнено утримувати лідерство в поточному розіграші Бундесліги.